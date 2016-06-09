Массовое ДТП произошло возле здания мэрии Владивостока

5 декабря на перекрестке Океанского проспекта и Фонтанной во Владивостоке столкнулись Toyota Cresta и Honda Insight, последнюю от удара откинуло на припаркованные автомобили. В итоге в ДТП пострадали четыре транспортных средства,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам одного из водителей, Toyota Cresta двигалась со стороны Фонтанной, вылетела на перекресток и столкнулась с Honda Insight. От удара хетчбэк откинуло на припаркованные машины – Insight врезался в Honda Fit, а тот задел Suzuki Jimny.

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности произошедшего уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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