«Может плохо стало»: водитель на Prado влетел в леера на Фирсова (видео)

Во Владивостоке на улице Фирсова водитель влетел в леера, сообщают «Вести:Приморье».

Пожилому водителю Toyota Land Cruiser Prado, по всей видимости, стало плохо. Он потерял управление и внедорожник въехал в леера, отмечают очевидцы.

Детали происшествия уточняются.

«Это не ограждение, а бесполезная железная декорация», «Спасибо леерам. Беды бы не миновать», «Хорошо, что ограждение поставили. Так бы на встречку вылетел сразу», «Вот и новые Леера, которые не выдержали даже слабого удара», «Все за леера переживают , никто не застрахован , может действительно плохо стало», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru