Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:28

«Может плохо стало»: водитель на Prado влетел в леера на Фирсова (видео)

«Может плохо стало»: водитель на Prado влетел в леера на Фирсова (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке на улице Фирсова водитель влетел в леера, сообщают «Вести:Приморье».

Пожилому водителю Toyota Land Cruiser Prado, по всей видимости, стало плохо. Он потерял управление и внедорожник въехал в леера, отмечают очевидцы.

Детали происшествия уточняются.

«Это не ограждение, а бесполезная железная декорация», «Спасибо леерам. Беды бы не миновать», «Хорошо, что ограждение поставили. Так бы на встречку вылетел сразу», «Вот и новые Леера, которые не выдержали даже слабого удара», «Все за леера переживают , никто не застрахован , может действительно плохо стало», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме