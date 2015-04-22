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Во Владивостоке пес, защищая хозяина, прокусил ногу автоинспектору

Во Владивостоке пес, защищая хозяина, прокусил ногу автоинспектору

Фото: Факты

В ночь на 17 октября в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение гражданина о том, что в районе дома 40а по улице Толстого водитель автомашины "Тойота Креста" передвигается с нарушением Правил дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. На место происшествия прибыл наряд ДПС. Иномарку остановили.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, во время проверки документов нарушитель выпустил из салона автомобиля собаку породы стаффордширский терьер, которая прокусила ногу инспектору ДПС. После этого правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле. Было организовано преследование. В районе дома № 104 на проспекте Красного Знамени автомобиль "Тойота Креста" совершил касательное столкновение с припаркованной на обочине автодороги автомашиной "Ниссан Мач", после чего продолжил движение и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

36-летний местный житель находился за рулем "Тойоты Креста" в состоянии опьянения. В отношении задержанного составлен административный материал по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Установлено, что гражданина дважды привлекали к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Злостный правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства. Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медики оказали помощь инспектору ДПС. Угрозы его жизни и здоровью нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Серый / Сегодня, 16:34
    № 1  
     

    А что стало с собакой ?

    0

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