Потепление продолжится в Приморье до конца недели

Ближайшей ночью погоду в Приморье по-прежнему будет определять антициклон, на край начнёт поступать более тёплая воздушная масса, и ночь местами станет теплее, +1…−6 °С, а местами в горных районах воздух выхолодится до −11 °С. На южном побережье как обычно тепло, до +9 °С. Повысятся и дневные температуры, +12…+19 °С, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

В ближайшие сутки в краевой столице ожидается хорошая погода, осадков не предвидится. Ночь станет теплее, +6…+8 °С. Во второй половине дня посвежеет южный ветер, облаков прибавится, дневной прогрев уменьшится. Несмотря на тёплую ночь максимальная температура воздуха останется в пределах +13…+16 °С.

Комфортная погода ожидается в Приморье и на выходные дни. Погода преимущественно без осадков. Потепление в Приморье продолжится. Ночью будут преобладать положительные температуры, 0…+5 °С, лишь в горных районах до 8 градусов мороза. На южном побережье до +11 °С. Днём тепло, воздух прогреется до +13…+21 °С.

Во Владивостоке в выходные дни спокойная, преимущественно без осадков погода. Ночи не холодные, +8…+11 °С. Днём комфортная температура, воздух прогреется до +13…+16 °С.

На большей территории Приморья преобладает 3 класс пожароопасности леса по метеоусловиям. Находясь на природе необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Любая искра может привести к возгоранию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]