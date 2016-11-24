Во Владивостоке потеплеет до +8 °C
Сегодня, 21 ноября, в Приморье солнечная без осадков погода. Холодная воздушная масса начнёт трансформироваться в сторону тепла, и дневной прогрев воздуха увеличится. Максимальная температура воздуха повысится на 3–5 градусов по сравнению со вчерашним днём. На юге местами столбики термометров местами поднимутся выше нулевой отметки.
В ближайшие сутки существенных изменений в характере погоды не ожидается. На край южными потоками будет выноситься тёплая воздушная масса, потепление продолжится. Ночная температура −13…−24 °C, на южном побережье −1…−7 °C. Днём на большей территории максимальная температура воздуха достигнет положительных значений, и только местами на севере края останется ниже нуля.
Во Владивостоке сегодня очень комфортная погода — яркое голубое небо, ветер слабый до умеренного. С утра температура стала быстро расти, во второй половине дня достигнет 0 °C. Ближайшей ночью южный ветер ослабит мороз, минимальная температура воздуха будет слабо отрицательной, −1…−3 °C. Завтра днём станет ещё теплее, максимальная температура составит +5…+8 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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