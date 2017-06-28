Прогноз на выходные: вечером в субботу в Приморье начнутся осадки

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет неустойчивой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ночь на субботу, 23 ноября, над краем сохранится гребень антициклона. Погода без осадков. При южном ветре ночь будет не очень холодной, −4…−11 °C, на южном побережье столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов. Днём синоптическая ситуация начнёт меняться. Над Амурской областью и Хабаровским краем будет смещаться циклон. Приморье окажется в тёплом секторе циклона. Максимальная температура воздуха составит +4…+11 °C. К вечеру подойдут фронтальные разделы, которые станут оказывать влияние на погоду в крае. Начнутся осадки.

В ночь на воскресенье осадки сохранятся. При значительной облачности ночь будет теплее субботней на 4–6 градусов.

Воскресным днём осадки начнут прекращаться, но местами ещё сохранятся. Вслед за фронтом придёт очередная волна холода, и дневная температура понизится на 5–7 градусов.

Во Владивостоке в ночь на субботу погода без осадков. Минимальная температура воздуха +3…+6 °C. Большую часть дня погода без осадков. Воздух прогреется до +6…+9 °C. К вечеру начнётся небольшой дождь, который сохранится в ночь на воскресенье. Минимальная температура воздуха +1…+3 °C. Воскресный день будет некомфортным. Сильный северный ветер, не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]