Строительство детских садов, школ, проблема долгостроев и вопрос несанкционированных торговых точек. Во Владивостоке губернатор края осмотрел объекты социальной инфраструктуры и проверил ход работ в нескольких районах города.

Два месяца — чтобы закончить все работы. Детский сад на Маковского должны сдать до конца 2019. Вот только подрядчики с графиком не справляются. Как идёт строительство на объекте, губернатор проверил лично:

- У вас в графике нет состыковок, вот в чём вопрос. У вас здесь должен человек находиться , чтобы каждый день вести фотографию рабочего дня, чтобы было понятно, как он работает, нормы выработки. И тогда будет понятно, что они за месяц сделали.

В Приморье случайных компаний не допустят к национальным проектам. О том, что в регионе необходимо изменить ситуацию на строительном рынке, говорил ещё вице-премьер Юрий Трутнев во время своего последнего визита во Владивосток.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе: «Я просто хочу сказать, что несмотря на то, что уже какие-то средства израсходованы, мы от этой задачи отступить не имеем права».

Особое внимание представители краевой администрации обратили на дошкольные учреждения на Кипарисовой и Крыгина. Их строят в рамках национального проекта «Демография», главная цель которого - сократить очередь в детские сады. Это касается детей от полутора до трёх лет.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «То, что касается строительства детских садов, то есть часть объектов, которые не вызывают опасений, что они будут сданы, в этом году на части объектах необходимо увеличивать объёмы, добавлять людей работающих с тем, чтобы они в назначенные сроки сданы, это и Крыгина, и Кипарисовая».

Кроме социальных объектов инфраструктуры Олег Кожемяко посетил проблемные дома третьего этапа микрорайона «Лайф». Там квартиры ждут более 300 семей. Но сейчас у людей появилась надежда наконец получить обещанное жильё. Объекты передали новому застройщику.

В домах жилого комплекса "Лайф" краевые власти также планируют расселить приморцев из ветхого и аварийного жилья, предоставить квартиры детям-сиротам и построить арендное жилье.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы сегодня определились с тем, чтобы там была перспектива дальнейшей застройки, с тем, чтобы сборный железобетон поступал в установленном порядке, и мы могли точно сказать, по графику, когда будут достроены эти объекты. Те обязательства, которые брали на себя по достройке объектов перед людьми, в том числе, будут выполнены».

Решить проблему долгостроев поможет интерактивная карта, которую планируют разработать до конца этого года. Она будет доступна всем жителям Владивостока.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «На этой карте будут указаны арендаторы земельных участков, которые на протяжении многих лет не возводят объекты либо на которых есть недострои. Можно будет посмотреть, кто учредитель, какой мэр выдавал землю и какой объект должен строиться».

Краевые власти также решают один из наболевших вопросов для города. Почти 3 тысячи нелегальных торговых точек снесут во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]