На что пришлось пойти приморской девушке ради участия в конкурсе красоты

Жительница Владивостока получила шанс побороться за титул самой красивой девушки в мире. Марина Орешкина представит Россию на международном конкурсе красоты «Miss International 2019». Как проходит подготовка к ответственному событию, и через что порой приходится проходить красавицам?

Съемки длятся два часа. За это время фотограф делает сотни снимков. Смена декораций, новое платье, и в объективе уже совершенно другой образ. Для Марины Орешкиной свет фонарей и мерцание вспышки - дело привычное. Но девушка признается, это лишь выглядит просто.

Марина Орешкина, участница «Miss International 2019»: «Во время этого ты тратишь свою энергию, потому что ты ее выплескиваешь на камеру, потому что хочешь, чтобы получились настоящие живые кадры».

А увидит эти кадры весь мир. Марина готовится к международному конкурсу красоты «Miss International 2019». Он пройдет в Японии 12 ноября. Соревноваться в красоте придется с участницами из 85 стран мира.

Марина Орешкина, участница «Miss International 2019»: «Подготовка серьезная. Это, конечно же, и фигура, и язык, изучение языка. Английский очень важен, когда ты едешь на международный конкурс. Потому что основная часть девушек-участниц разговаривает на этом языке».

За спиной у Марины один краевой и два международных конкурса красоты. Впервые ее заметили в Китае. Там она вошла в десятку лучших из шестидесяти участниц Монголии, Китая и России. А ведь еще три года назад девушка выглядела совсем иначе. На фотографиях ей 22. В один миг Марина решила — пора браться за себя. Стимулом стало участие в конкурсе красоты. За несколько месяцев девушка сбросила 15 килограммов.

Марина Орешкина, участница «Miss International 2019»: «После того, как я прошла кастинг, мне организаторы сказали: «Если ты хочешь выглядеть на сцене хорошо и достойно, тебе необходимо похудеть. Прям вот так, в лицо. И я поняла, что всё зависит только от меня. И оставшиеся килограммы я всеми усилиями воли, правильным питанием, физическими нагрузками я добивала и вышла на сцену в хорошей физической форме».

Конкурс красоты — это серьезное соревнование, которое не обходится без соперничества. Существует много мифов о недобросовестной конкуренции девушек: битое стекло в туфлях, порча косметики и резанные платья… Говорят, что ради победы такие красавицы готовы на все. Марина тоже встречалась с «жестким соперничеством», но ей повезло больше.

Марина Орешкина, участница «Miss International 2019»: «Чувствовалась какая-то небольшая агрессия. Допустим, кто-то рвался вперед для того, чтобы лучше получиться на фотографии, кто-то как бы нечаянно двигал кого-то. Ну, то есть это была вежливая минимальная агрессия. Но, тем не менее, без рукоприкладства, без, как любят фантазировать, стекла в туфлях. Такого не было».

Первый конкурс «Miss International 2019» прошел в 1960 году. С того времени ни одной представительнице России не удалось войти даже в ТОП-5. В этот раз всё в руках Марины Орешкиной. Пожелаем ей удачи!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]