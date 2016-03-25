Экс-менеджер конкурса «Мисс Екатеринбург» "кинул" модель из Владивостока

Известная модель из Владивостока Марина Орешкина оказалась втянута в скандал с многомиллионами долгами кастинг-директора конкурса «Мисс Екатеринбург» Антона Парамонова, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт E1.RU.

В копилки модели Орешкиной победа в конкурсе Мисс Приморье-2017, Miss Tourism World 2018. Осенью 2019 года девушка из Приморья представляла Россию на международном конкурсе красоты "Мисс интернешнл - 2019". Ранее "Вести:Приморье" рассказывали "на что пришлось пойти приморской девушке ради участия в конкурсе красоты".

По словам Орешкиной, с Парамоновым она познакомилась по интернету, через знакомую, которая с ним работала.

— Я относилась к нему очень уважительно, считала его авторитетным человеком в этой сфере, — рассказала E1.RU Марина Орешкина. — И когда через какое-то время он мне сказал, что есть новый конкурс Multinational и он будет проходить в Индии, я согласилась поучаствовать (Парамонов работает как менеджер моделей. — Прим. ред.).

Модель рассказала, что не стала заключать с ним официальный договор и не брала каких-либо других документов, потому что «в модельной сфере все держится на доверии». К тому же Парамонов активно козырял тем, что работал с конкурсами «Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия».

Парамонов, со слов Орешкиной, сказал ей, что оргвзнос конкурса — 1000 долларов, плюс нужно будет оплатить билеты.

— Деньги я переводила частями, и в общей сумме вышло 40 000 рублей, это была осень 2017 года. Билеты я к тому моменту уже купила, — вспоминает девушка. — 10 декабря я должна была вылетать на конкурс, а условно 7 декабря он мне сказал, что сроки проведения конкурса переносятся, — и прислал скриншоты переписки с организаторами.

Когда Марина сама написала организаторам и попросила вернуть ей оргвзнос и деньги за билеты, то узнала, что никакого взноса они не получали. К тому же он составлял не 1000 долларов, а 500 долларов.

— То есть он сделал себе стопроцентную накрутку, да к тому же деньги даже не перевел, — говорит Марина.

Сначала Марина пыталась вернуть деньги по-хорошему, писала Парамонову, который периодически пропадал, а потом написала заявление в полицию. В возбуждении уголовного дела отказали (копия документа есть в распоряжении E1.RU), но Парамонов в конце концов вернул деньги частями.

В какой-то момент Марина написала Парамонову: «В свои 26 ты мог бы уже и думать, чтобы такие ситуации вообще не создавались».

«Мог бы, но от игромании не могу избавиться, — ответил он. — <…> Стыдно, конечно, только скрываюсь я не от тебя в первую очередь. А от долга в три миллиона рублей. И вчера, чтобы вернуть тебе долг вовремя, я влип еще на 50 тысяч».

Орешкина предполагает, что Парамонов говорил про азартные игры, а не про компьютерные. Получить комментарий самого Антона Парамонова не удалось: его телефон отключен.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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