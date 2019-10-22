ТУ-154 совершил "аварийную посадку" в аэропорту Владивостока

"Аварийная посадка" в Международном аэропорту Владивостока! На борту ТУ-154 80 пассажиров и экипаж. Такова "легенда" учений.

Пожар тушили спасательные подразделения Приморья, людей эвакуировали с помощью спасательных трапов. Кто и как оказывал пострадавшим первую помощь и что случилось с воздушным судном, смотрите сегодня в 17.00 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия 1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]