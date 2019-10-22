Новости Видео Анонс

Вчера, 14:37
2

ТУ-154 совершил "аварийную посадку" в аэропорту Владивостока

"Аварийная посадка" в Международном аэропорту Владивостока! На борту ТУ-154 80 пассажиров и экипаж. Такова "легенда" учений.

Пожар тушили спасательные подразделения Приморья, людей эвакуировали с помощью спасательных трапов. Кто и как оказывал пострадавшим первую помощь и что случилось с воздушным судном, смотрите сегодня в 17.00 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия 1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • хрен в пальто / Вчера, 16:47
    № 2  
     

    гавно брос по теме,на фидео 154,а они тушили 134 которые во все й стране не летают- давайте,дальше на вентилятор вбрасывайте

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

  • Мой псевдонимъ / Вчера, 16:24
    № 1  
     

    Друзья, на фото представлен Ту-154м,
    ту 134 является поменьше самолетом, с весьма характерным остекленным носом.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

    • Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



    Восток 24: Наши вести









    Отдых у моря