Вчера, 14:37
ТУ-154 совершил "аварийную посадку" в аэропорту Владивостока
"Аварийная посадка" в Международном аэропорту Владивостока! На борту ТУ-154 80 пассажиров и экипаж. Такова "легенда" учений.
Пожар тушили спасательные подразделения Приморья, людей эвакуировали с помощью спасательных трапов. Кто и как оказывал пострадавшим первую помощь и что случилось с воздушным судном, смотрите сегодня в 17.00 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия 1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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