В Международном аэропорту Владивостока произошла «аварийная посадка» самолета ТУ-154. На борту воздушного судна находились 80 пассажиров и несколько членов экипажа. Согласно учебному сценарию, спасательные подразделения тушили условный пожар, эвакуировали пострадавших.

Неисправность правой стойки шасси при заходе на посадку едва не приводит к крушению. Единственный шанс на спасение — приземляться в аварийном режиме. Тут же, по сигналу тревоги, к самолету спешат оперативные команды и приступают к проливке воздушного судна. Таков сценарий учений, которые проводит Международный аэропорт Владивосток.

После экстренного приземления на борту есть пострадавшие. Пассажиры с легкими травмами покидают самолет по спасательным трапам. Раненых эвакуируют с крыла самолета, укладывают на носилки и тут же оказывают первую помощь.

После эвакуации пассажиры поступают в пункт сортировки. Здесь медики оценивают состояние пострадавших и каждому присваивают жетон определенного цвета. Зеленый — тем, у кого практически нет повреждений, красный получают тяжелораненые. Желтый выдают людям с травмами средней степени тяжести и жетоном черного цвета обозначают погибших.

И хотя погибших на этот раз нет, многие пассажиры в критическом состоянии — с черепно-мозговыми травмами, ожогами дыхательных путей, открытыми переломами.

Слишком правдоподобно исполняют роль пострадавших сотрудники МЧС и студенты Тихоокеанского медуниверситета. За их жизнь также вполне серьезно борются реаниматологи и травматологи из службы Медицины катастроф.



Борис Демин, начальник отдела ГО ЧС Международного аэропорта Владивосток: «Сейчас все пострадавшие пассажиры направляются для оказания психологической помощи в центр, который развернут у нас в аэропорту».

Временный госпиталь разворачивается под крышей аэровокзала. Медики не отходят от тех, кому нужна помощь: реанимируют, ставят капельницы и обезболивающие уколы. А тем временем из краевых больниц уже спешат неотложки, чтобы доставить условно пострадавших в больницы. К слову, во время учений воздушная гавань работала в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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