Вчера, 17:30
"Вести: Приморье": Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу
Большегрузам стоп! Администрация Владивостока намерена бороться с нелепыми авариями, перекрытыми и разбитыми дорогами. Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу. Случится ли логистическая катастрофа? Как выйдут из ситуации перевозчики и когда вступят в силу новые правила? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале "Россия 1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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