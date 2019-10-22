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"Вести: Приморье": Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу

Большегрузам стоп! Администрация Владивостока намерена бороться с нелепыми авариями, перекрытыми и разбитыми дорогами. Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу. Случится ли логистическая катастрофа? Как выйдут из ситуации перевозчики и когда вступят в силу новые правила? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале "Россия 1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Дмитрий / Вчера, 18:25
    № 1  
     

    А как груз из портов вывозить?
    Альтернативу еще не примудали. Запретить можно только после решения вопроса.
    Сейчас нельзя этого делать иначе в портах скопится груз возникнут простои судов, а это уже совсем другие деньги. Крупные перевозчики еще как то переживут, а мелкие сразу уйдут с рынка. Глупая затея.

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