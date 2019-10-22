"Вести: Приморье": Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу

Большегрузам стоп! Администрация Владивостока намерена бороться с нелепыми авариями, перекрытыми и разбитыми дорогами. Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу. Случится ли логистическая катастрофа? Как выйдут из ситуации перевозчики и когда вступят в силу новые правила? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале "Россия 1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]