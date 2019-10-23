Большегрузам запретят въезд во Владивосток. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Нет авариям и разбитым дорогам. Администрация Владивосток намерена жестко бороться с транспортными проблемами. Вскоре грузовым автомобилям запретят въезд на территорию города. Как теперь будет работать порт и куда денутся тысячи длинномеров?
Катастрофа для предпринимателей или счастье для автомобилистов? Большегрузам запретят въезд во Владивосток. Новое постановление городской администрации шокировало перевозчиков и обрадовало горожан.
- Когда начинается каток — они просто не справляются. Тем более, если с грузом, она встала и все.
- Да, мешали. Особенно в центре очень мешают.
- Пусть запрещают. Пусть по ночам ездят.
Предполагается, что в рабочие дни, с 7.00 утра и до 20.00 вечера для грузовых автомобилей с прицепом будет ограничен въезд в дальневосточную столицу. Специалисты уверяют, такие меры необходимы. Фуры регулярно становятся виновниками серьезных ДТП.
Большегрузы, как сегодня на Баляева, едут колоннами и мешают даже тем, кто двигается по главной дороге. Регулярно перекрывают движение, как это было несколько недель назад в районе Седанки.
Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства: «К сожалению, условия нашего города таковы, что и без крупногабаритов загруженность максимальная. Особенно в часы пик. В связи с чем, было выработано решение вместе с сотрудниками госинспекции».
Перевозчикам предлагают перейти на ночной режим работы. Однако помогут ли такие нововведения? Ведь даже на пустых дорогах водители регулярно нарушают правила движения. Так, недавно большегруз выехал на встречку и снес дорожные столбики. Предварительный ущерб - около ста тысяч рублей.
Время, когда будет действовать запрет, водителям предложат провести в отстойнике на улице Дальняя. Доехать туда разрешат с низководного моста или по Маковского, через объездную. Другие съезды с трассы для фур будут закрыты. Пока закон еще не вступил в силу, однако администрация города уже заказала новые дорожные знаки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.10.2019 Большегрузам нет! Фурам запретят въезд во Владивосток
-
22.10.2019 "Вести: Приморье": Фурам запретят въезд в дальневосточную столицу
-
01.10.2019 Гуменюк запустил революцию в организации автомобильного движения во Владивостоке
-
17.04.2019 Во Владивостоке запретят проезд к Токаревскому маяку
-
04.03.2015 Во Владивостоке ограничен въезд большегрузного транспорта в связи с непогодой
-
26.02.2015 Полиция: въезд большегрузного транспорта во Владивосток ограничен
Добавить комментарий