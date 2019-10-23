Нет авариям и разбитым дорогам. Администрация Владивосток намерена жестко бороться с транспортными проблемами. Вскоре грузовым автомобилям запретят въезд на территорию города. Как теперь будет работать порт и куда денутся тысячи длинномеров?



Катастрофа для предпринимателей или счастье для автомобилистов? Большегрузам запретят въезд во Владивосток. Новое постановление городской администрации шокировало перевозчиков и обрадовало горожан.

- Когда начинается каток — они просто не справляются. Тем более, если с грузом, она встала и все.

- Да, мешали. Особенно в центре очень мешают.

- Пусть запрещают. Пусть по ночам ездят.

Предполагается, что в рабочие дни, с 7.00 утра и до 20.00 вечера для грузовых автомобилей с прицепом будет ограничен въезд в дальневосточную столицу. Специалисты уверяют, такие меры необходимы. Фуры регулярно становятся виновниками серьезных ДТП.

Большегрузы, как сегодня на Баляева, едут колоннами и мешают даже тем, кто двигается по главной дороге. Регулярно перекрывают движение, как это было несколько недель назад в районе Седанки.

Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства: «К сожалению, условия нашего города таковы, что и без крупногабаритов загруженность максимальная. Особенно в часы пик. В связи с чем, было выработано решение вместе с сотрудниками госинспекции».

Перевозчикам предлагают перейти на ночной режим работы. Однако помогут ли такие нововведения? Ведь даже на пустых дорогах водители регулярно нарушают правила движения. Так, недавно большегруз выехал на встречку и снес дорожные столбики. Предварительный ущерб - около ста тысяч рублей.

Время, когда будет действовать запрет, водителям предложат провести в отстойнике на улице Дальняя. Доехать туда разрешат с низководного моста или по Маковского, через объездную. Другие съезды с трассы для фур будут закрыты. Пока закон еще не вступил в силу, однако администрация города уже заказала новые дорожные знаки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]