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Вчера, 18:02
 

Гуменюк запустил революцию в организации автомобильного движения во Владивостоке

Гуменюк запустил революцию в организации автомобильного движения во Владивостоке

Во Владивостоке в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов будет ограничен въезд в город грузовым автомобилям с прицепом.  Постановление об этом подписал мэр города Олег Гуменюк, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru.

Ограничение вступит в силу после проведения мероприятий по проектированию схемы организации дорожного движения и выставлению соответствующих технических средств организации дорожного движения.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации, поясняя постановление, сообщили также о том, что нормативно-правовой акт издан в целях уведомления жителей и гостей Владивостока об изменении в организации дорожного движения. Сейчас специалистами прорабатываются вопросы установки соответствующих дорожных знаков и организации места для временного «отстойника» грузовых автомобилей. Планируется, что он будет создан в районе улицы Дальней.

«Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки», - сказали специалисты.

Отметим, что ограничения движения грузовых автомобилей будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:

- на съездах с автомобильной дороги п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл на улицы Маковского, Адмирала Горшкова, Проселочную, Космонавтов, Борисенко, Можайскую, Катерную;

- от улицы Маковского до заезда на дорогу п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл;

- на улице Фадеева (от дома № 51в).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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