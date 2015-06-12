Профсоюз транспортников нажаловался на Олега Гуменюка в прокуратуру (опрос)

Профсоюз транспортных перевозчиков Приморского края обратился 14 октября 2019 г. в прокуратуру края с просьбой проверить законность запретительных мер по въезду грузовиков в город Владивосток с 7 утра до 20 часов.

По мнению председателя данного профсоюза Петра Куприянова, запретительные меры, инициированные администрацией города Владивостока, нарушают федеральное законодательство, которое регулирует работу автотранспортников, а также ограничивают право на предпринимательство, поскольку фактически запрещают бизнесу (в данном случае, – тому, кто связан с грузоперевозками и логистикой) его деятельность, а значит, фактически препятствуют предпринимательской деятельности.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Гуменюк запустил революцию в организации автомобильного движения во Владивостоке". 30 сентября подписано постановление администрации города Владивостока №3470, согласно которому в рабочее время ограничивает въезд грузовых автомобилей с прицепом на территорию Владивостока. Грузовикам с прицепами отныне запрещается использовать ряд дорог и съездов (включая «дефризовскую» дорогу в дневное время, а также организуется «место отстоя» для грузовиков на улице Дальней, где они будут дожидаться 20 часов, а потом смогут въезжать в город. Постановление главы администрации также указывает на то, что несанкционированные въезды грузовиков в рабочее время должны будут пресекаться сотрудниками УМВД по г. Владивостоку. В пресс-релизе администрации города, в частности, говорилось: «Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки»





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]