Грузоперевозчики просят отменить постановление о запрете на въезд фур во Владивосток

Грузоперевозчики и краевой уполномоченный по правам предпринимателей просят отменить постановление главы Владивостока о запрете на въезд в город большегрузного транспорта в рабочие дни. Пострадавшая сторона говорит о том, что стоимость перевозок и, соответственно, всех перевозимых товаров вырастет кратно. Представители мэрии пожимают плечами и говорят, что документ все равно пока не действует.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, отменить постановление главы Владивостока № 3470 от 30 сентября, согласно которому большегрузам нельзя въезжать в город с 7.00 до 20.00 в рабочие дни, оказалось сложнее, чем принять. У перевозчиков документ вызывает недоумение: они говорят, что стоимость перевозок из-за перехода на ночной режим работы вырастет в несколько раз, к тому же логистику придется перестраивать. Ни один склад в порту не работает ночью, поэтому для разгрузки контейнера компаниям понадобится как минимум двое суток.

На совещании, которое инициировал председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Василий Васильев, представители компаний, занимающихся грузоперевозками, попытались выяснить, откуда взялась идея запрета и как его теперь отменить.

Перевозчики в недоумении. Петр Берг, директор компании «Берг», говорит, что аргументация принятия документа странная, а с самими компаниями никто не разговаривал.

«Мы написали письмо на имя Олега Гуменюка, обратились в прокуратуру. Аргументация, которая пришла нам в ответе от администрации города, выглядит неубедительной. Мы не понимаем, почему какие-то городские проблемы решаются за счет низкомаржинального бизнеса автомобильных перевозчиков. В течение последних лет идет на бизнес перевозчиков конкретное давление. Это увеличение акцизов, "Платон", удорожание топлива и всех запчастей, падение рынка», – говорит Петр Генрихович.

Во Владивостоке два порта находятся в центре города. Но за последние 30 лет не построено никакой инфраструктуры – ни парковок, ни сухого порта, ни ВКАДа. Но Василий Васильев попросил в кучу все проблемы не собирать, а ответить на один вопрос – как именно влияет постановление на деятельность перевозчиков.

«Да оно просто запрещает нам работать! – ответил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Андрей Дядя. – Как вы представляете себе весь логистический комплекс перевести на ночной режим работы? Ни один склад ни одного предпринимателя ночью не будет работать. Перевести водителей на ночную работу тоже не представляется возможным. Простой вывоз контейнера из порта будет занимать двое суток. Потому что нужно забрать его днем, пока склад работает. Дождаться ночи, чтобы его вывезти. Следующим днем разгрузить, потом опять дождаться ночи, чтобы привезти порожний контейнер в порт или на площадку, которую укажет владелец. Останется поднимать цены. Сейчас вывоз контейнера из порта стоит 8000 рублей по городу. А мне придется назначить 40 000 рублей, чтобы окупать лизинг, работу, простой и все остальное».

Перевозчики напомнили, что в городе проводился эксперимент по ограничению выезда большегрузной техники из порта с 16:30 до 19:00. Порт пошел навстречу и не осуществляет в это время разгрузку. Только никакого значимого эффекта это не оказало – пробки собираются ровно в тех же местах, в то же время, с той же скоростью, что и раньше.

По данным перевозчиков, подтвержденным официальными ответами от городской администрации и ГИБДД, во Владивостоке зарегистрировано 295 000 автомобилей. Из них большегрузов – 2900, то есть 1%. Количество ДТП с участием грузовиков по статистике за год составило 7,2%. Учетных ДТП – менее 3%. ДТП по вине грузовиков – менее 1%.

Администрацию города на совещании представлял начальник отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства Олег Уланов. Этот отдел занимается в том числе и выдачей разрешений на перевозки по тем дорогам, где фурам ездить нельзя. Есть два маршрута движения большегрузов из порта – через нижние ворота ВМТП и через Казанский мост, который принадлежит РЖД. На следующий год железные дороги отказались согласовать проезд фур по Казанскому мосту, поскольку он не безопасен. Чинить его РЖД тоже не планирует. Говорят, денег нет. Город планирует поставить на мосту ограничительные знаки до 12 тонн. Выезд для большегрузов остался один. Правда, перевозчики возразили, что оба маршрута все равно ведут через Светланскую, так что никакого коллапса не возникнет.

Олег Уланов также напомнил о фуре, которая недавно проехалась на 85 000 рублей по центру города. Перевозчики возразили – это была не местная компания, так что странно упрекать «своих» в поступках «чужих».

По словам чиновника, с представителями портов, которые на это совещание не пришли, администрация все же несколько раз встречалась. И они якобы согласились с необходимостью ввести в действие подобные ограничения. Перевозчики в это не поверили. У них тоже есть контакт с представителями рыбного и торгового портов – рыбный точно был против. А в торговом порту могли неправильно понять.

Согласно исследованию по постановлению администрации Владивостока № 1768, принятому в прошлом году, грузовики на самых сложных и загруженных перекрестках составляли менее 3% от всего потока. А если брать конкретно автопоезда, то есть фуры с прицепом, то цифра вообще менее 1%, то есть одна-две машины в час. Перевозчики предлагают бороться с реальными проблемами – большим количеством личных автомобилей, плохо организованным общественным транспортом, узкими проездами, а не воздействовать на то, что не принесет никакого эффекта.

«Глава города принимает решения, – говорит Олег Уланов. – Какие он там решения принимает, мы не должны обсуждать, правильные-неправильные. Я думаю, что для этого есть правовое управление. Мы не можем понимать, чем он руководствуется. Законом он руководствуется, своими обязанностями служебными. Решение он принял. Но чтобы как-то конкретно это обсуждать, оппоненты должны предоставить в администрацию города не только слова, а экономическое обоснование. Чтобы это рассматривалось при главе. Конкретные цифры и конкретные факты. Сотрудники ГИБДД должны быть, которые за глаза всегда говорят – мы рады, а потом не приходят ни на одну встречу».

Руководитель Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена Ромашко очень удивилась, услышав, что решения главы не подлежат обсуждению. Постановления можно отменить как незаконно принятые, например. Правовое управление администрации города, по мнению чиновника, приняло постановление об ограничении въезда большегрузов с нарушениям. Поэтому его либо нужно изменить, либо отменить. Соответствующее заявление в прокуратуру уже подано.

«Можно требовать с каждого экономического обоснования, но Трудовой кодекс четно прописывает – двойная оплата в выходные и праздничные дни и далее с удорожанием в ночное время. Нужно понимать, что эта двойная оплата в итоге ляжет на плечи конечных потребителей, то есть нас с вами», – констатирует Елена Ромашко.

Представитель правового управления администрации города Вячеслав Тютюгин сказал, что нет смысла сейчас обсуждать правовую сторону. У города своя позиция, у перевозчиков своя, у прокуратуры – своя.

«Любой нормативно-правовой акт может толковаться по-разному, – сказал Вячеслав Тютюгин. – Сейчас один из интересантов обратился с заявлением в суд и оспаривает данное постановление. Итоговую оценку даст суд. Тогда мы и будем ставить вопрос – либо отменять его, либо суд подтвердит законность данного документа. Мы не переубедим друг друга. Есть мотивы принятия, обоснования, основания. Необходимо убеждать лицо, которое издает этот акт, в том, что он, возможно, поторопился и, возможно, необоснованно издал этот акт. Наша позиция – дождаться решения суда».

Приостанавливать действие постановления, пока ведется разбирательство, тоже не будут. Перевозчики говорят, что объездная дорога принадлежит городу, а съезды с нее – краю. Олег Уланов попытался успокоить представителей компаний, мол, все равно постановление не действует – знаки нигде не стоят, стоянка в районе улицы Дальней до сих пор не оборудована. А поэтому и переживать не о чем. Но перевозчики возражают: когда площадку построят и знаки повесят, разговаривать уже будет поздно.

Словом, все стороны пока заняли выжидательную позицию. Правовое управление ждет решения суда, перевозчики ждут вердикта прокуратуры. А постановление все так и не действует.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]