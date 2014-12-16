Движение большегрузов во Владивостоке будет запрещено
Оперативный штаб сообщает, что на время предстоящей непогоды, которая по прогнозам синоптиков уже сегодня вечером обрушится на дальневосточную столицу, въезд в город и движение по улицам большегрузного транспорта будет запрещено. ГИБДД выставит дежурные посты, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.
По предварительным данным ограничения для большегрузного транспорта могут быть продлены до 23 часов 20 ноября.
«В случае ухудшения погоды возможно также введение временных ограничений на опасных участках дорог города – спуске на улице Капитана Шефнера и трассе Седанка – Патрокл. Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и по возможности вообще воздержаться от поездок на личном автотранспорте», – добавили представители оперативного штаба.
Напомним, что в связи с циклоном во Владивостоке объявлена повышенная готовность. В городе развернут оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме на время прохождения циклона и ликвидации его последствий. Координировать работу служб будут представители городской администрации, ГИБДД, МЧС.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
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