Платить за проезд в такси будем по-новому

Минтранс РФ просят отменить плату за детские кресла в такси, сообщают «Вести:Приморье».

На имя главы Минтранса России Виталия Савельева 26 января было направлено письмо с предложением отменить наценку за детские кресла в такси. Автором инициативы стала директор подведомственного Минпросвещению РФ «Института изучения детства, семьи и воспитания РАО» Наталья Агре.

«Если взрослый пассажир априори защищен ремнем безопасности, то за детскую безопасность приходится доплачивать, хотя наличие автокресла при перевозке ребенка должно быть обеспечено по закону», — приводит газета «Ведомости» выдержку из письма. Также в письме отмечается, что поездка на такси с детским креслом в среднем на 15-30% дороже стандартной. Копия обращения направлена и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, курирующему нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Минтрансе обещали рассмотреть предложение, уточняет ura.ru.

В «Яндекс.Такси» письмо не получали, поэтому отказались комментировать инициативу. Там отметили, что в стоимость «детского» тарифа заложено не только кресло, но и обучение водителей — например, по установке кресла и работе с детьми. В агрегаторе «Максиме» сказали, что перевозка ребенка в кресле у них не влияет на стоимость поездки.

В Приморье пассажирам такси приходится доплачивать за услугу «детское кресло». Так, в такси «Восток» существует тарифная ставка - 20 рублей. За поездку с детским креслом в «Яндекс-такси» при заказе и выборе услуги, стоимость проезда также увеличивается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]