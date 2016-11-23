Новости Общество
Сегодня, 14:29

Реформа в такси: Мишустина просят рассмотреть вопрос допуска к работе иностранцев

Реформа в такси: Мишустина просят рассмотреть вопрос допуска к работе иностранцев

Источник фото: pixabay.com

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили разрешать работать в такси на условиях самозанятости только гражданам России, а иностранцев допускать к работе в этой сфере только в статусе индивидуальных предпринимателей. Под соответствующим обращением подписались известные медийные личности, сообщают «Вести:Приморье».

Предложение направлено в правительство России в рамках обсуждения законопроекта о такси, который сейчас дорабатывается ко второму чтению в Госдуме, отмечает ura.ru. В документ внесена норма, которая позволяет работать таксистами самозанятым. Сейчас самозанятость нельзя использовать для перевозок в такси без ИП.

«С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <…> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ. Оставив для иностранных граждан действующий порядок допуска к осуществлению перевозок в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц», — приводит газета «Ведомости» выдержку из обращения.

Свою идею главы четырех регионов объясняют тем, что иностранцы постепенно вытесняют граждан РФ с рынка такси и их доля среди водителей уже превысила 50%. Если мигрантам разрешить работать в статусе самозанятых, это повлечет за собой «лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».

Также авторы письма Михаилу Мишустину просят разрешить регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси и обязать службы заказа открывать филиалы в областях присутствия. Это может повысить конкуренцию, качество услуг и контроль безопасности перевозок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме