Таксисты будут работать по-новому

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Пассажиры зачастую не могут взыскать ущерб с индивидуальных предпринимателей — владельцев такси

Водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком. Законопроект с такими предложениями внесен в Госдуму, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект о госрегулировании такси.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении другой законопроект, регулирующий таксомоторные перевозки. Чем новый законопроект отличается от предыдущего и почему отказались от идеи его доработки.

Что предложили авторы нового проекта

Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений.

Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.

Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему («шашечки»), оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном регионе.

В каждом субъекте местным законом может устанавливаться максимальное количество легковых такси, но оно не может быть меньше 30 автомобилей на 1 тыс. жителей региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, разрешения будут разыгрывать на аукционе.

В России будут вести реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов.

Службы заказа такси будут нести солидарную ответственность за действия ИП и самозанятых, оказывающих услуги такси-перевозок.

Служба заказа обязана один раз в сутки через личный кабинет передавать данные о местоположениях и маршрутах следования такси уполномоченному на это региональному органу.

Агрегаторы будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков. Штраф для юридических лиц за передачу заказа водителям без разрешения составит 100–200 тыс. руб., при повторном нарушении 200–500 тыс. руб.

Зачем нужны изменения

Законопроект необходим для введения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил Андрей Турчак. «Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки», — объяснил он.

Российские права у иностранных таксистов должны служить гарантией того, что выданное удостоверение действительно соответствует квалификации водителя, это положительно скажется на уровне безопасности. Для перехода на российские удостоверения предусмотрена отсрочка в три года.

Введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, авторы законопроекта объяснили тем, что ИП и самозанятые в отличие от таксопарков не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. Если пассажир воспользуется через агрегатор их услугами, то в случае инцидента он сможет выбрать, с кого требовать компенсацию — с предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно. Максимальный размер выплаты составит не более 2 млн руб.

Один из авторов проекта, сенатор Людмила Бокова отметила, что был проанализирован опыт «ведущих мировых столиц, развивающих сервисы такси» и сделан вывод, что в городах «с максимальной плотностью населения» насыщенность автомобилями варьируется от 12 до 15 машин на тысячу жителей. В России в некоторых регионах число выданных разрешений приближается к 10 автомобилям на тысячу жителей, а предложенный в проекте показатель в 30 разрешений «позволит учесть тенденции по легализации рынка и его росту в ближайшие несколько лет».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]