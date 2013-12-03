Насильникам запретят работать в такси
Соответствующий законопроект разработало Министерство транспорта РФ по поручению президента страны. Подобную идею озвучивали еще в 2017 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерсант».
Отмечается, что заниматься автоперевозками запретят опасными преступникам с неснятой судимостью. В Госдуме уже заявили о готовности поддержать эту законодательную инициативу.
Сейчас в стране обсуждается законодательное регулирование всего рынка пассажирских перевозок, рынка такси в частности.
Ранее водители такси обратились в Госдуму с предложением официально признать их работодателями агрегаторы и внести поправки в Трудовой кодекс. По словам представителя профсоюза таксистов, заключение трудового договора помогло бы защитить права работников этой сферы.
Кроме того, предполагается, что вскоре в России принимать водителей на работу в такси можно будет только после проверки по базам данных на предмет наличия судимостей, лишения права управления транспортом, а также алкогольной и наркотической зависимости. С такой инициативой выступили несколько крупных отечественных агрегаторов такси.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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