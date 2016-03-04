Судимые останутся без прав: введут запрет на работу в такси

Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки в планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законопроектов, сообщает "Вести: Приморье".

Инициативы включены в план законопроектной работы правительства России, утвержденный премьер-министром. Нормы, усиливающие требования к таксистам, предполагается внести в правительство страны в июле этого года.

Как пояснили "РГ" эксперты, в случае принятия поправок, справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы такси.

"У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопасней. Но было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к работе таксистами судимых за преступления сексуального характера. - Ограничение надо детально прорабатывать, уточнил Голенев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]