Во Владивостоке водитель большегруза подшофе снес декоративные столбики в центре города

Водитель большегруза снес столбики на Алеутской во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Но его приключения фуры в городе начались еще задолго до этого.

Около 16.00 часов большегруз видели во дворе на Крыгина, 28. По словам очевидцев, водитель пил пиво со своими знакомыми. Посреди узкого двора он тоже умудрился попасть в западню, как позже на Алеутской, но ему помогли вырулить.

Развлечения шофера продолжались примерно до 20.00, затем жители Эгершельда вызвали полицию. Инспекторы, судя по всему, отпустили мужчину, и он поехал искать приключения дальше.

На Алеутской вместо того, чтобы свернуть на перекрестке на Светланскую, фура проехала прямо и оказалась на встречной полосе. В районе ТЦ «Алеутский» водитель, видимо, опомнившись, не придумал ничего лучшего, как развернуть многотонный грузовик посреди дороги.

В результате фура застряла, зацепив задней частью прицепа декоративный столбик ограждения тротуара. Около 20.30 в социальных сетях начали появляться многочисленные фото и видео того, как большегруз пытается вырулить.

Через некоторое время ему это удалось, но один столбик грузовик просто вырвал, второй зацепился за прицеп и поехал вместе с ним. По счастливой случайности не пострадали пешеходы, которые в этот момент шли по Алеутской, поскольку водитель еще чуть было не снес столб освещения.

Другие автомобилисты попытались остановить героя и сказать, что он прихватил с собой элемент городской архитектуры. На что шофер ответил: «Я знаю» и поехал в сторону порта.

Благодаря многочисленным свидетельствам и зафиксированному госномеру фуры администрация Владивостока и ГИБДД найдут виновника. Ему предстоит заплатить около 85 000 рублей все повреждения и, вероятно, расстаться с правом управлять автомобилем за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП.

Напомним, профсоюз транспортных перевозчиков Приморского края обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность постановления администрации Владивостока об ограничении движения для большегрузов в будние дни с 7 утра до 20 вечера. По мнению перевозчиков, запрет нарушает федеральное законодательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru