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Вчера, 22:55
 

Гавриков опротестует требование Кожемяко

Гавриков опротестует требование Кожемяко

Суд в Приморье поддержал требование Губернатора края Олега Кожемяко отстранить от должности главу Кавалеровского района Сергея Гаврикова по иску за недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах. Об этом сообщил ТАСС сам Сергей Гавриков.

"Суд поддержал требование губернатора отстранить <...> от должности. <...> Сейчас пока будет решение, потом мы обжалуем его, я думаю, что еще месяца полтора [я продолжу занимать должность]", - сообщил Гавриков по итогам рассмотрения иска во вторник.

Иск губернатора края Олега Кожемяко зарегистрирован судом 24 сентября. Претензии главы региона вызвала его декларация за 2018 год, в которую были внесены некорректные сведения. Так, в декларации не значились 450 га арендованной Гавриковым земли, а площадь здания, принадлежащего супруге, была указана с ошибкой, 336 кв. метров вместо 663 кв. м. По словам главы Кавалеровского района, в допустимый законом срок некорректные сведения в документе были исправлены.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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