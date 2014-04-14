В Кремле озвучили доход президента Путина
Президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей, а за 2019 год — 9,7 млн рублей, сообщают «Вести:Приморье». Об этом свидетельствует декларация о доходе главы государства, поясняет RT.
Согласно документу, опубликованному пресс-службой Кремля, задекларированный доход Путина за 2020 год составил 9 994 692 рубля.
В конце марта Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год.
Напомним, согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля).
Отметим, в конце 20-го года губернатор Приморского края подписал постановление, согласно которому государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах.
Постановление губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг - «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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