Чиновников в Приморье наказали за недостоверные сведения о доходах
155 приморских чиновников привлечены к ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи в прошлом году. Все они понесли ответственность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.
Как рассказали в департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, в 2020 году отчитались о доходах 4 876 государственных гражданских служащих, руководителей краевых государственных и муниципальных учреждений.
«Всего представлено 11 568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах», – сообщили в антикоррупционном ведомстве.
За представление недостоверных или неполных сведений 155 приморских чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Из них 128 человек получили замечание, 26 – выговор, один был уволен со службы», – уточнили в департаменте.
Комментировать: