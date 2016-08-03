Чиновников в Приморье наказали за недостоверные сведения о доходах

155 приморских чиновников привлечены к ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи в прошлом году. Все они понесли ответственность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказали в департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, в 2020 году отчитались о доходах 4 876 государственных гражданских служащих, руководителей краевых государственных и муниципальных учреждений.

«Всего представлено 11 568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах», – сообщили в антикоррупционном ведомстве.

За представление недостоверных или неполных сведений 155 приморских чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Из них 128 человек получили замечание, 26 – выговор, один был уволен со службы», – уточнили в департаменте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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