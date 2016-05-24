Инициатива Путина жестко коснется чиновников

Для государственных и муниципальных служащих в России введут полный запрет на второе гражданство, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект, который президент РФ Владимир Путин инициировал в развитие норм Конституции, планируется обсудить перед вторым чтением на заседании Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 8 апреля, пишет «Парламентская газета».

Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы о запрете на второе гражданства коснутся военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников госохраны, таможенных органов, МЧС, Службы внешней разведки, ФСИН, депутатов, руководителей регионов, председателя Центробанка, сотрудников МВД и Следственного комитета.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, 155 приморских чиновников привлечены к ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи в прошлом году. Все они понесли ответственность. Из них 128 человек получили замечание, 26 – выговор, один был уволен со службы, – уточнили в департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]