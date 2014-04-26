Яндекс: Россияне не знают, где находится Приморский край

Аналитики "Яндекса" представили интересную подборку запросов о Владивостоке и Приморском крае. Статистика, которая проведена ко дню рождения Приморского края, празднование которого завершилось на днях, оказалась в распоряжении "Вестей: Приморье".

Поисковик рассказал, что чаще всего пользователи спрашивают о регионе и его столице. Так, чаще всего интернет-юзеры итересуются сколько времени сейчас во Владивостоке. Это и не удивительно, ведь с таким количеством часовых поясов как в России, действительно, можно и не знать который час в том или ином городе страны. На втором месте по частоте запросов географическое расположение Владивостока.

Среди частых вопросов, на которые приходится отвечать Яндексу: сколько лететь до Владивостока, что посмотреть в городе, какое море во Владивостоке. Полный перечень популярных запросов - на нашем фото.

А вот судя по вопросу, который чаще всего задают про Приморский край, большинство пользователей интернета не знают, где находится регион. Поскольку именно этот запрос на первом месте по популярности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]