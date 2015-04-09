Приморец угонял автомобили, чтобы покататься

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление 69-летнего местного жителя о хищении транспортного средства. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 150 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими установлено, что микрогрузовик "Тойота Таун Айс" был похищен с улицы Шоссейной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе города Фокино сотрудники полиции обнаружили и задержали похищенный автомобиль. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Находки, неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отделе полиции он дал признательные показания. Подозреваемый признался также в неправомерном завладении еще двумя автомобилями, которые ранее были найдены сотрудниками полиции. Автомобили "Тойота Фит" и "Тойота Старлет" были обнаружены с механическими повреждениями на территории городского округа. По словам задержанного, он угонял иномарки лишь для того, чтобы покататься.

Подразделением дознания отдела полиции возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодека Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлено, что гражданина ранее привлекали к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении злостного правонарушителя возбудили новое уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Суд назначил любителю пьяной езды 10 суток административного ареста.

Все похищенные автомобили возвращены владельцам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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