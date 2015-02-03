Угнанное авто вернулось хозяйке в неприглядном виде
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление местной жительницы об угоне транспортного средства, — передают «Вести: Приморье» по информации УМВД.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими установлено, что автомобиль Субару Легаси был похищен с придомовой территории на улице Верхне-Морской.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили машину со следами дорожно-транспортного происшествия. Установлена личность гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался 23-летний местный житель, проживающий на соседней улице.
В отделе полиции он дал признательные показания. Автомобиль возвращен законной владелице.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Фигуранта уголовного дела задержан, в отношении него также составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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