Беспечность водителя грузовика сыграла на руку рецидивисту из Уссурийска

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 41-летнего местного жителя об угоне автомобиля марки Мицубиси Фусо, оставленного на обочине дороги, сообщают «Вести:Приморье».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявителя и очевидцев, составили ориентировку на угнанное транспортное средство. Заявитель рассказал о том, что оставил грузовик на обочине дороги незапертым с ключами в замке зажигания, а сам отлучился в магазин, расположенный на Новоникольском шоссе. Обнаружив пропажу грузового автомобиля, гражданин обратился за помощью в полицию.

Похищенный автомобиль сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили в окрестностях села Воздвиженка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении автоугона. Им оказался ранее судимый 57-летний мужчина. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят ключ от угнанной автомашины. В отделе полиции гражданин дал признательные показания.

По факту автоугона дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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