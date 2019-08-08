Полицейские вернули приморцу угнанный автомобиль со следами ДТП

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 49-летнего местного жителя об угоне транспортного средства со двора дома по улице Некрасова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 200 тысяч рублей.

Мужчина рассказал о том, что на несколько минут вышел из своего автомобиля Тойота Витц, для того, чтобы вернуться за оставленным дома мобильным телефоном. Припаркованный автомобиль владелец оставил с работающим двигателем и ключами в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, транспортное средство полицейские обнаружили в районе улицы Краснознаменной со следами ДТП. По подозрению в совершении автоугона задержан ранее судимый 36-летний тный житель.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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