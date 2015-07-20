Молодой приморец угнал такси, чтобы покататься по городу
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение об угоне автомобиля "Дайхатсу Бун".
Как сообщает "Вести: Приорье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, заявитель, работающий в таксомоторной компании, приехал по заявке на улицу Дзержинского, чтобы забрать пассажиров. Доставляя пассажира по указанному им адресу, потерпевший остановил транспортное средство и вышел на несколько минут, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись, таксист обнаружил пропажу транспортного средства и обратился за помощью в полицию.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Уссурийску. Ориентировка на похищенный автомобиль была передана наружным нарядам.
Сотрудники Росгвардии обнаружили брошенное транспортное средство на улице Пушкина. Осмотрев салон автомобиля, эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. 21-летний ранее судимый местный житель задержан сотрудниками полиции. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что завладел автомобилем, чтобы покататься по городу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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