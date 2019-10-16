«Любовь-морковь» и Chevrolet сыграли злую шутку с приморцем

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 37-летнего мужчины об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Chevrolet Cruze. Гражданин рассказал о том, что катаясь по окрестностям микрорайона города с компанией своих друзей, ненадолго отлучился, оставив в замке зажигания ключ. Воспользовавшись ситуацией, один из приятелей пересел на водительское сидение и без разрешения владельца уехал на транспортном средстве в неизвестном направлении.

Вдоволь накатавшись по городу на чужой автомашине, злоумышленник бросил ее, прихватив с собой ключ от замка зажигания.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 39-летнего местного жителя, который дал признательные показания и сообщил, что угнал седан, чтобы покатать свою подругу, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Угнанное средство передвижения было возвращено собственнику.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортным средством без цели хищения (угон)).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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