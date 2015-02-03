Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:52

«Друг свинью подложил»: внедорожник исчез, хозяин - не в курсе

«Друг свинью подложил»: внедорожник исчез, хозяин - не в курсе

Источник фото: пресс-служба ведомства

В Партизанске полицейские вернули угнанную иномарку законному владельцу, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило заявление местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Mitsubishi Challenger.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники уголовного розыска опросили 59-летнего заявителя. Потерпевший пояснил, что, вернувшись домой, обнаружил отсутствие автомобиля, который был припаркован на придомовой территории. 

В течение получаса сотрудники полиции разыскали подозреваемого - 49-летнего знакомого заявителя. По его словам, похищать чужой автомобиль он не планировал, а взял его лишь на несколько часов покататься, пока владелец был на работе.

Подразделением дознания отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме