«Друг свинью подложил»: внедорожник исчез, хозяин - не в курсе
В Партизанске полицейские вернули угнанную иномарку законному владельцу, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило заявление местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Mitsubishi Challenger.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники уголовного розыска опросили 59-летнего заявителя. Потерпевший пояснил, что, вернувшись домой, обнаружил отсутствие автомобиля, который был припаркован на придомовой территории.
В течение получаса сотрудники полиции разыскали подозреваемого - 49-летнего знакомого заявителя. По его словам, похищать чужой автомобиль он не планировал, а взял его лишь на несколько часов покататься, пока владелец был на работе.
Подразделением дознания отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.
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