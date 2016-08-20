"Взял покататься": жителю Приморья придется отвечать за угон иномарки

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило заявление местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Mitsubishi Challenge, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на gazetavestipartizansk.

Сотрудники уголовного розыска опросили 59-летнего заявителя. Потерпевший пояснил, что, вернувшись домой, обнаружил отсутствие автомобиля, который был припаркован на придомовой территории.

Как сообщилит в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску, в течение получаса сотрудники полиции разыскали подозреваемого – 49-летнего знакомого заявителя. По его словам, похищать чужой автомобиль он не планировал, а взял его лишь на несколько часов покататься, пока владелец был на работе.

Подразделением дознания отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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