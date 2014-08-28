Житель Приморья угнал автомобиль своего знакомого, но далеко на нем не уехал

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 49-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что со двора частного дома на улице Муравьева похищен автомобиль марки "Хонда СРВ". Заявитель пояснил, что автомобиль, стоящий во дворе дома не был заперт, ключи от замка зажигания находились в салоне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, на улице Пологой полицейские обнаружили брошенный автомобиль в кювете со следами ДТП. По подозрению в совершении неправомерного завладения транспортным средством сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя - приятеля внука заявителя.

В отделе полиции задержанный пояснил, что после совместного употребления алкоголя, когда его знакомый пошел спать, решил прокатиться на стоящей во дворе дома машине. Злоумышленник знал, что ключи находятся в салоне иномарки. В районе дома №48 угонщик не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего бросил автомобиль.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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