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Автоугонщик попал в серьезное ДТП в Приморье

Автоугонщик попал в серьезное ДТП в Приморье

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

У 29-летнего жителя Уссурийска накануне угнали автомобиль "Тойота Краун", припаркованный у дома по улице Фадеева. Мужчина на несколько минут вышел из своего автомобиля для того, чтобы вернуться за оставленными на работе вещами. Припаркованный автомобиль он оставил с работающим двигателем и ключами в замке зажигания. Автоугонщик воспользовался моментом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Приморскому краю, угнанный автомобиль полицейские обнаружили неподалеку в перевернутом состоянии. Автоугонщик попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В отделе полиции была установлена личность задержанного. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления автотранспортом, сотрудники ГИБДД составили в отношении гражданина протокол  по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Злостному правонарушителю суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

По факту неправомерного завладения автомобилем дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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