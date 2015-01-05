В Приморье работник автомастерской угнал автомобиль клиентки
В Уссурийске суд назначил 10 суток ареста работнику автомастерской, угнавшему автомобиль клиентки, сообщают "Вести:Примоье" со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по г. Уссурийску.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 46-летней жительницы села Борисовка о хищении ее автомашины Тойота Королла.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу, работников и владельца автосервиса.
Установлено, что женщина оставила автомобиль с ключами в авторемонтной мастерской на улице Одоевского.
На территории города Уссурийска был введен план «Перехват». Наружные наряды полиции ориентированы на розыск транспортного средства и задержание злоумышленника.
Инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили похищенный автомобиль в километре от территории автосервиса в кювете со следами ДТП. За рулем автомобиля находился 50-летний местный житель – работник автомастерской. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.
Проверка по базам данных ГИБДД показала, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления автотранспортом, правонарушитель привлечен к административной ответственности.
Рассмотрев материалы дела по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.
По факту неправомерного завладения автомобилем дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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