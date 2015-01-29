Приморец, угнавший автомобиль уснувшего знакомого, отправлен под арест

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Возбуждено уголовное дело об автоугоне и назначены 10 суток административного ареста жителю Приморского края, угнавшему автомобиль своего собутыльника, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Уссурийску.

В городе Уссурийске инспекторы дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Воровского, обратили внимание на автомобиль марки "Тойота Карина", водитель которого неуверенно управлял транспортным средством.

Предположив, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, полицейские предприняли попытки остановить транспортное средство, однако водитель на требования сотрудников Госавтоинспекции не реагировал, продолжив движение. Уходя от преследования патрульной автомашины, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем, не является собственником транспортного средства.

Мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

В отделе полиции 35-летний ранее судимый местный житель признался, что накануне вечером он распивал спиртные напитки в компании своих друзей.

Незаконно завладев ключами от автомобиля своего знакомого, который лег спать, злоумышленник решил поехать в магазин за алкоголем.

Полицейские установили личность владельца похищенного автомобиля. Им оказался 45-летний местный житель. О происшествии мужчина узнал от сотрудников полиции. Автомобиль заявителя помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и без права на его управление, в отношении злостного правонарушителя составлен протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Суд вынес решение о наказании в виде 10 суток административного ареста.

В отделе дознания в отношении уссурийца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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