В Приморье 15-летняя леди в пьяном угаре угнала автомобиль
Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Портовой, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на автомашину "Тайота Ноах", водитель которой неуверенно управлял транспортным средством. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, в ходе проверки документов выяснилось, что в салоне транспортного средства, с признаками алкогольного опьянения, находится 15-летняя девушка.
Правонарушительницу доставили в отдел полиции, где она была опрошена в присутствии законных представителей.
В ходе разбирательства полицейские установили, что автомобиль девушка угнала у знакомого родителей.
Мужчина находился в гостях и, когда ушел спать, несовершеннолетняя воспользовалась ситуацией. Взяв ключ, она решила покататься по городу.
В отделе по делам несовершеннолетних рассказали, что девушка состоит на профилактическом учете в полиции за распитие алкоголя в общественном месте.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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