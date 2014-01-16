В Приморье 15-летняя леди в пьяном угаре угнала автомобиль

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Портовой, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на автомашину "Тайота Ноах", водитель которой неуверенно управлял транспортным средством. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, в ходе проверки документов выяснилось, что в салоне транспортного средства, с признаками алкогольного опьянения, находится 15-летняя девушка.

Правонарушительницу доставили в отдел полиции, где она была опрошена в присутствии законных представителей.

В ходе разбирательства полицейские установили, что автомобиль девушка угнала у знакомого родителей.

Мужчина находился в гостях и, когда ушел спать, несовершеннолетняя воспользовалась ситуацией. Взяв ключ, она решила покататься по городу.

В отделе по делам несовершеннолетних рассказали, что девушка состоит на профилактическом учете в полиции за распитие алкоголя в общественном месте.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru