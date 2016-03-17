Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с АЗС в Уссурийске

Автомобиль "Тойота Креста" был угнан накануне с территории автозаправочной станции в Уссурийске. Об этом в полицию сообщил 21-летний хозяин авто.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, автомобиль находился в незапертом состоянии с ключом в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался моментом, когда владелец вышел из машины, чтобы оплатить топливо.

Угнанный автомобиль сотрудники полиции обнаружили в кювете на гострассе Владивосток-Хабаровск в Михайловском районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого в автоугоне.

В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что совершил его, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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