Житель Приморья тайком взял машину родственника и разбил ее

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску с сообщением об угоне обратился 48-летний местный житель, работающий водителем в службе такси. Заявитель сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля "Тойота Приус" стоимостью 450 тысяч рублей, припаркованного во дворе дома по улице Орджоникидзе.

Ориентировка на угнанный автомобиль была направлена наружным нарядам полиции. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, инспекторами ГИБДД похищенный автомобиль был обнаружен со следами ДТП около дома на улице Горького.

По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний родственник жены потерпевшего, который временно проживал с семьей. Житель Хабаровского края пояснил, что после распития алкоголя решил прокатиться на автомобиле родственников. Дождавшись, когда все уснут, он воспользовался ключами от автомобиля. Не справившись с управлением, мужчина совершил ДТП, после чего бросил машину и скрылся.

В результате автопроисшествия никто не пострадал. Автомашина получила механические повреждения.

Дознавателями отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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