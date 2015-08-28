В Приморье задержан работник СТО, укравший автомобиль клиента

24-летний житель Уссурийска сообщил в полицию о хищении принадлежащего ему автомобиля "Хонда Фит", стоимостью 190 000 рублей. Заявитель пояснил, что оставил автомобиль в автосервисе на улице Воровского для осуществления ремонта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко места происшествия сотрудники полиции обнаружили транспортное средство заявителя в кювете.

Установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель - сотрудник автомастерской. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что после распития спиртных напитков решил похитить автомобиль для личных целей. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, после чего бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения своды на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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