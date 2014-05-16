Украл чужое авто, чтобы спасти свое: угонщик пояснил свой поступок

33-летний житель Уссурийска вечером припарковал свой автомобиль марки "Тойота Чайзер" возле дома по переулку Тихий, а утром транспортного средства на месте не обнаружил.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, похищенный автомобиль был обнаружен недалеко от дома заявителя с разбитым окном и поврежденным замком зажигания.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего ранее судимого жителя села Глуховка, которого обнаружили спящим в своей автомашине недалеко от места происшествия. В отделе полиции задержанный признался, что после употребления спиртных напитков похитил автомобиль заявителя.

Задержанный рассказал, что управление своего транспортного средства передал своему приятелю. Во время езды приятель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Все попытки вытянуть из кювета застрявший автомобиль с помощью похищенной автомашины закончились неудачей.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы не срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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