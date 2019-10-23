В Приморье в результате столкновения двух автомобилей погиб пешеход
В городе Большой Камень сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, при выезде с территории, прилегающей к жилому дому на улице Приморского Комсомола в Большом Камне 70-летний водитель автомашины Toyota Caldina не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Lite Ace. В результате столкновения автомобиль Toyota Lite Ace изменил траекторию движения и совершил наезд на пешехода, идущего по пешеходной дорожке.
В результате ДТП 55-летняя женщина - пешеход скончалась от полученных травм при транспортировке в медицинское учреждение.
Водитель автомашины Toyota Caldina в текущем году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, неоплаченных штрафов не имеет. Его стаж управления автотранспортом составляет 16 лет.
Виновник ДТП привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время все обстоятельства данного происшествия выясняются. Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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