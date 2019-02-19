"Кто дал команду «Фас» на мэра Гуменюка?" - глава Владивостока дал интервью ГТРК "Владивосток"

Глава Владивостока Олег Гуменюк впервые в большой студии ГТРК «Владивосток».

Когда закончится дорожный ремонт? Какое будущее ждёт общественный транспорт Владивостока? Считает ли Гуменюк обидным прозвище «Бордюр Бордюрыч»? Кто дал команду «Фас» на информационную атаку на мэра Гуменюка? И о чем попросили мэра двое мужчин, которых он встретил на пути в нашу студию?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в эксклюзивном интервью мэра Владивостока Олега Гуменюка в итоговой недельной программе «Воскресенье. Местное время» 27 октября в 8.40 на телеканале «Россия 1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]