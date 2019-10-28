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Олег Гуменюк рассказал, как и почему кардинально изменится схема движения автобусов по Владивостоку

Олег Гуменюк рассказал, как и почему кардинально изменится схема движения автобусов по Владивостоку

В предстоящее воскресенье в еженедельной программе "Местное время. Воскресенье" глава краевого центра пояснит — почему движение по улице Шефнера откроется только в понедельник, как и почему кардинально изменится схема движения автобусов по Владивостоку и как жители Снеговой Пади оценивают работу городской администрации по решению проблем микрорайона. Интервью с Олегом Гуменюком смотрите 10 ноября, в 8 часов 40 минут на телеканале «Россия-1».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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