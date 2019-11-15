Новости Видео Анонс

Сегодня, 13:44
 

"Вести: Приморье": Прямой разговор с Олегом Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко — в эфире «Вести: Приморье»! Какие новые меры социальной поддержки населения края появятся в 2020-ом? Как будет развиваться медицина в сельской глубинке? Что происходит с ремонтом дорог? Зачем Олег Кожемяко возглавил региональное отделение «Единой России» в крае? Интервью с губернатором Приморья Олегом Кожемяко смотрите в воскресенье, на телеканале «Россия 1» в 8 часов 40 минут в программе «Вести: Приморье», а также на телеканалах «Восток 24» и «Россия 24» - Олег Кожемяко — «Прямой разговор».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря