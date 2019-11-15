"Вести: Приморье": Прямой разговор с Олегом Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко — в эфире «Вести: Приморье»! Какие новые меры социальной поддержки населения края появятся в 2020-ом? Как будет развиваться медицина в сельской глубинке? Что происходит с ремонтом дорог? Зачем Олег Кожемяко возглавил региональное отделение «Единой России» в крае? Интервью с губернатором Приморья Олегом Кожемяко смотрите в воскресенье, на телеканале «Россия 1» в 8 часов 40 минут в программе «Вести: Приморье», а также на телеканалах «Восток 24» и «Россия 24» - Олег Кожемяко — «Прямой разговор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]