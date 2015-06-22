Предпринимателям, чей бизнес пострадал при пожаре в ТЦ во Владивостоке, начали выдавать льготные займы
Индивидуальный предприниматель Светлана Литвиненко получила льготный займ под 1% годовых в Микрокредитной компании Приморского края (МКК). Специальная программа льготного кредитования разработана компанией и департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Мариной Шемилиной, чтобы помочь возродить бизнес, который пострадал при пожаре в торговом центре «Максим». Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«По займу “Специальный” предприниматели могут получить от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей на период до года под 1% годовых. Также можно оформить займ на сумму до 5 миллионов рублей на период до трех лет. В этом случае, начиная со второго года, ставка повысится до ключевой ЦБ РФ, на сегодня это 7%. По желанию предпринимателя мы можем предоставить отсрочку по оплате основного долга на шесть месяцев», – рассказала директор Микрокредитной компании Приморского края Елена Карионова.
В настоящее время за консультацией по оформлению займов на льготных условиях в МКК обратилось около 40 предпринимателей. Многие из них решили воспользоваться государственной поддержкой и сейчас готовят необходимый пакет документов. Первый выданный займ позволит сохранить клиентов салону ногтевого сервиса.
«У нас большая клиентская база – более 3,5 тысяч человек, которые нам доверяют. Поэтому нам необходимо сейчас дооборудовать новый салон, который мы успели открыть в другом месте до пожара в ТЦ “Максим”. Мы получили миллион рублей. Деньги направим на покупку качественного оборудования, инструментов и материалов, они достаточно дорого стоят, а также на открытие новой студии, так как сейчас места не хватает. Такие льготные условия – хорошая для нас поддержка», – рассказала индивидуальный предприниматель Светлана Литвиненко.
Получить займ «Специальный» предприниматели, чей бизнес пострадал из-за пожара в ТЦ «Максим», могут до 31 января 2020 года. После этого им будут доступны базовые продукты Микрокредитной компании Приморского края, по которым также действуют льготные условия – до 5 миллионов рублей на три года по ставке от 7% годовых.
Обратиться за займом предприниматели могут в офис Микрокредитной компании Приморского края в центре «Мой бизнес» во Владивостоке (улица Тигровая, 7, кабинет 318). Первичную консультацию можно получить по телефону: 8 (423) 280-98-70.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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